Milei amplia poderes da polícia antes de manifestação de apoio a Cristina Kirchner

O presidente da Argentina, Javier Milei, ampliou por decreto nesta terça-feira (17) os poderes da polícia para detenções, revistas, uso de armas de serviço e vigilância digital sem mandado judicial, antes de uma manifestação em apoio à ex-presidente Cristina Kirchner, condenada por corrupção.

O decreto publicado no diário oficial entra em vigor um dia antes de uma manifestação marcada para Buenos Aires em solidariedade à líder opositora Cristina Kirchner, que cumpre em sua residência uma pena de seis anos de prisão a partir desta terça.

Com as novas atribuições, a Polícia Federal poderá manter sob custódia uma pessoa sem mandado judicial por no máximo dez horas para sua identificação caso exista suspeita de cometimento de crime, segundo o texto firmado pelo presidente ultraliberal.