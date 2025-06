O dilema de Trump: intervir ou não no Irã

- "Sobre seus ombros" -

Mais um indício de que a decisão está próxima é o aparente esforço da Casa Branca para evitar uma reação negativa do movimento ultraconservador "Make America Great Again" ("Fazer os EUA grandes novamente"), mais conhecido por sua sigla em inglês, MAGA.

Há uma oposição crescente a qualquer intervenção no Irã por parte da ala isolacionista da base trumpista, à qual o presidente prometeu manter os Estados Unidos fora de guerras como as do Iraque e do Afeganistão.

O vice-presidente JD Vance defendeu seu chefe, dizendo que Trump "ganhou certa confiança" e que "pode decidir que precisa tomar medidas adicionais para acabar com o enriquecimento [de urânio] iraniano".

"Tendo visto isso de perto e pessoalmente, posso assegurar que ele só está interessado em usar os militares americanos para alcançar os objetivos do povo americano", disse Vance, veterano do Iraque, em um aceno aos céticos do MAGA.

O próprio Trump deu a entender seu estado de espírito: republicou um comentário do embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, um cristão evangélico.