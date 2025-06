PF pede indiciamento de Bolsonaro por suposta espionagem ilegal

"A Polícia Federal concluiu o inquérito que apura a existência de uma organização criminosa voltada ao monitoramento ilegal de autoridades públicas e à produção de notícias falsas", afirmou o órgão em nota.

"O relatório final foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) e o procedimento segue em tramitação sob sigilo", acrescentou.

"Jair Bolsonaro nunca foi sequer foi ouvido nesse inquérito (...) e, mesmo assim, foi indiciado", reclamou um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ), em sua conta na rede X.

Ele também confirmou que seu irmão, o vereador Carlos Bolsonaro (PL), está entre os alvos da polícia.

Segundo a imprensa, entre os espionados por meio de seus computadores e celulares estavam jornalistas e autoridades dos três poderes, como o ministro do STF Alexandre de Moraes, a quem Bolsonaro já chamou de "ditador".

O pedido de indiciamento inclui 35 pessoas, entre elas o deputado federal e ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem (PL/RJ), e o atual diretor, Luiz Fernando Corrêa, que assumiu o cargo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e é suspeito de obstruir as investigações, segundo a imprensa.