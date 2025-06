Real Madrid de Xabi Alonso estreia na Copa de Clubes contra o Al Hilal

Eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Arsenal (5 a 1 no placar agregado) e derrotado em todas as partidas que disputou contra o Barcelona, o Real Madrid encerrou o ciclo de Carlo Ancelotti ? o novo técnico da seleção brasileira ? e optou por Xabi Alonso, que se destacou à frente do Bayer Leverkusen, para acertar seu rumo.

Nos Estados Unidos, os holofotes estarão voltados para ele. Suas decisões táticas, sua gestão de um elenco repleto de estrelas, como Kylian Mbappé e Vinícius Jr., e sua capacidade de exigir comprometimento de jogadores exaustos após uma longa temporada serão analisados.

O astro francês é dúvida para a estreia devido a uma febre, disse Xabi Alonso.

"Kylian se sentiu um pouco melhor esta manhã, mas não o suficiente. Então foi melhor ele não sair para treinar porque está muito calor, e vamos ver como ele vai se sentindo", disse o treinador. "Vamos esperar até o último minuto; decidiremos amanhã de manhã (quarta-feira)".

Alonso tem pouca margem para erros. O clube o recebeu com entusiasmo, com a lembrança não tão distante de quando ele liderava o time no meio de campo.

Mas a diretoria e a torcida não costumam perdoar muitos tropeços e certamente o criticarão se ele não corresponder às expectativas.