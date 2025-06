Renovado, Manchester City estreia na Copa de Clubes contra o Wydad Casablanca

Após uma temporada de fracassos, o poderoso Manchester City e Pep Guardiola estão determinados a virar a página na Copa do Mundo de Clubes, ajudados por uma série de novas contratações, incluindo Rayan Cherki e o retorno do meio-campista espanhol Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024.

O primeiro adversário no Mundial será o Wydad Casablanca nesta quarta-feira (18), às 13h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, casa do Philadelphia Eagles do futebol americano (NFL), que na segunda-feira recebeu a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Espérance da Tunísia.

Os 'Citizens' encerraram a temporada sem título, algo que não acontecia desde 2016-2017, e voltar a ser campeões mundiais é o desafio nos Estados Unidos. O City venceu a última edição do Mundial de Clubes em dezembro de 2023 no antigo formato de sete equipes.