River Plate vence Urawa Red Diamonds (3-1) em sua estreia na Copa de Clubes

Os japoneses, acuados por tanta intensidade, não conseguiam subir ao ataque nem trocar dois passes.

O time argentino demorou oito minutos para criar sua primeira chance clara: um bom chute cruzado de Driussi que explodiu na trave.

A pressão continuou, especialmente pelo lado direito com Franco Mastantuono, por onde começou a jogada do gol de Colidio, aproveitando um cruzamento do lateral Marcos Acuña.

O River tinha o duelo controlado e todas as suas ações se concentravam em Mastantuono, muito ativo na partida.

Mas, seja por excesso de confiança ou por queda de rendimento físico, o time diminuiu o ritmo e o Urawa melhorou, embora sem conseguir ter precisão no último passe.

Liderados pelo atacante Yusuke Matsuo, os japoneses desperdiçaram várias oportunidades no final do primeiro tempo, e inclusive chegaram a marcar um gol de cabeça com o zagueiro norueguês Marius Hoibraten, bem anulado por impedimento (32').