Rússia diz que Coreia do Norte enviará tropas para reconstruir a região russa de Kursk

Este anúncio ilustra a crescente reaproximação entre Moscou e seu vizinho norte-coreano e ocorre menos de dois meses após o presidente russo, Vladimir Putin, ter proclamado a "expulsão total" das forças ucranianas da região russa de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia.

A região estava parcialmente ocupada pelo Exército de Kiev desde um ataque surpresa em larga escala lançado em agosto de 2024.

O Exército russo reconheceu que um contingente de soldados norte-coreanos participou dos combates contra as forças ucranianas, embora não tenha fornecido números sobre os soldados envolvidos.

A nova visita de Shoigu a Pyongyang se enquadra "no âmbito do Acordo de Parceria Estratégica Abrangente" entre a Rússia e a Coreia do Norte, segundo a assessoria de imprensa do funcionário.

No início de junho, Kim Jong-un prometeu "apoio incondicional" a Moscou em seu conflito com a Ucrânia e previu o sucesso da ofensiva russa, que já dura mais de três anos, segundo a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

Ambos os lados concordaram em "continuar fortalecendo progressivamente" suas relações, informou a KCNA na época.