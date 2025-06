Trump afirma que deseja 'fim real' para conflito Israel-Irã e não cessar-fogo

Um dos bombardeios israelenses de segunda-feira atingiu o edifício da televisão estatal iraniana, que informou nesta terça-feira a morte de três funcionários.

O impacto obrigou uma apresentadora a abandonar de maneira apressada uma transmissão ao vivo, enquanto o cenário era coberto por uma espessa nuvem de poeira e partes do teto desabavam.

Netanyahu declarou na segunda-feira que o ataque israelense estava "mudando a face do Oriente Médio" e que os líderes iranianos estavam sendo eliminados "um a um".

O primeiro-ministro afirmou que matar o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, "acabaria com o conflito". Mas, segundo uma fonte de alto escalão do governo americano, Trump impediu um plano de Israel para assassinar Khamenei, que está à frente do regime iraniano desde 1989.

O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou durante a cúpula do G7 que forçar uma mudança de regime no Irã seria "um erro estratégico".

Israel atacou na segunda-feira a central de enriquecimento de urânio de Natanz, no centro do país, mas a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou que a parte subterrânea do complexo não foi atingida pelo bombardeio.