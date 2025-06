Trump dá mais 90 dias ao TikTok para encontrar comprador não chinês

O novo prazo vai até meados de setembro. A venda precisa do aval da ByteDance e das autoridades chinesas, que até agora não deram sinal verde.

- 'Não quer que desapareça' -

"O presidente Trump assinará uma nova ordem executiva esta semana para manter o TikTok em funcionamento. Como ele disse repetidamente [...] ele não quer que o TikTok desapareça", declarou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em comunicado.

"Essa extensão durará 90 dias, durante os quais o governo trabalhará para garantir que o acordo seja concluído, de modo que o povo americano possa continuar usando o TikTok com a segurança de que seus dados estão protegidos", acrescentou.

Segundo vários meios de comunicação americanos, chegou-se a um modelo de acordo no início de abril que previa a separação do TikTok US do grupo ByteDance, com uma reestruturação do capital.

As participações de investidores não chineses passariam de 60% para 80%, e a ByteDance manteria os 20% que atualmente possui.