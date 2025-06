Trump diz que UE não ofereceu 'acordo justo' sobre tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (17) que a União Europeia ainda não ofereceu um "acordo justo" nas negociações comerciais com Washington.

O republicano anunciou tarifas generalizadas sobre parceiros e adversários, embora tenha adiado sua implementação até 9 de julho.

"Estamos conversando, mas ainda não sinto que estejam oferecendo um acordo justo", disse Trump a repórteres a bordo do Air Force One ao retornar da cúpula do G7 no Canadá.