Wall Street fecha no vermelho por conflito entre Israel e Irã

À ansiedade dos investidores sobre o Irã e Israel, soma-se a expectativa sobre o que vai resolver o Federal Reserve (Fed, banco central americano) ao final de uma reunião de dois dias de seu comitê de política monetária, iniciada nesta terça-feira.

Espera-se que o Fed mantenha os juros estáveis, sem cortes por enquanto, enquanto monitora como as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump impactam a inflação.

Na quarta-feira, o BC americano também deve publicar suas últimas projeções econômicas sobre crescimento, desemprego e inflação.

Os mercados assimilaram, nesta terça-feira, dados econômicos dos Estados Unidos mais fracos que o esperado: as vendas no varejo caíram 0,9% em maio no país em relação a abril.

Dez dos 11 setores no S&P 500 recuaram, com exceção do de energia, que foi favorecido por preços mais altos do petróleo.

As ações relacionadas com a defesa também foram beneficiadas: Lockheed Martin subiu 2,6% e Northrop Grumman avançou 1,2%.