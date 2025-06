Apenas o 'povo iraniano' pode promover uma mudança de regime, diz oposição no exílio

E agora os rumores se intensificam sobre uma possível participação direta dos Estados Unidos no conflito, após as ameaças do presidente Donald Trump contra o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

Para Rajavi, o fim do regime teocrático "não pode ocorrer por meio da nomeação de um rei pela Inglaterra, como aconteceu há 100 anos".

"Não pode ser imposto como em 1953, com o golpe de Estado americano contra o governo nacional do doutor Mossadeq, através da repressão, execuções e tortura", insistiu a opositora, acusando Khamenei de "afundar" os iranianos "na guerra e na insegurança para preservar seu regime frágil e fracassado".

O CNRI, com sede na França, é uma coalizão política de grupos de oposição iranianos, entre os quais os mais conhecidos são os Mujahedines do Povo (MEK), uma organização considerada como "terrorista" pela UE até 2008.

