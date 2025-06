Bolívia pode entrar em default sem novo financiamento, diz Arce à AFP

Arce responsabiliza por isso Morales, que anunciou em 2023 sua intenção de voltar ao poder. Segundo Arce, o ex-aliado atacou nos últimos anos "com toda a sua artilharia o governo nacional", no momento em que sua administração "começava a decolar".

A Bolívia poderia observar uma mudança em seu modelo econômico, depois de quase duas décadas da esquerda no poder. A direita lidera as pesquisas de opinião para a eleição presidencial de agosto, com o empresário Samuel Doria Medina e o ex-presidente Jorge Quiroga.

"Se estamos abrindo caminho para a direita entrar nas próximas eleições (...), é o povo boliviano que vai sofrer, e não Morales", disse Arce, que ainda acredita que o candidato governista, o ex-ministro Eduardo del Castillo, pode ser a grande surpresa nas urnas, embora ele apareça nas pesquisas com menos de 3% das intenções de voto.

gta-jac/vel/atm/lb

© Agence France-Presse