Bolsonaro decidia alvos de suposta rede de espionagem ilegal, diz PF

Em um caso separado, a Polícia Federal investigou Bolsonaro no caso conhecido como "Abin paralela", que busca determinar se a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi usada para disseminar desinformação e espionar opositores e instituições durante o governo do ex-presidente.

A polícia identificou o ex-mandatário como integrante do "núcleo político" da suposta rede de espionagem, junto com seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (PL/RJ), segundo um relatório da investigação divulgado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

"Este núcleo foi o responsável por definir as diretrizes estratégicas da [organização criminosa], determinar os alvos das ações clandestinas" e "se beneficiar politicamente das operações", detalha o texto, com mais de mil páginas.

E acrescenta: "Era o centro decisório e o principal destinatário das "vantagens" ilícitas (manutenção no poder, ataque a adversários)".

A PF recomendou o indiciamento de mais de 30 pessoas no caso. Entre elas, Carlos Bolsonaro, apontado pelos crimes de organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que já enfrenta essas acusações por liderar a suposta trama golpista, não foi incluído nessa lista.