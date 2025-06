Botafogo e PSG fazem duelo de campeões e proprietários

- Textor Vs. Al-Khelaïfi -

A partida no Rose Bowl, palco da final da Copa do Mundo de 1994 vencida pelo Brasil, é precedida por uma disputa pública entre o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, e o bilionário americano John Textor, dono do Botafogo.

Por meio do grupo Eagle Football Holdings, do qual é acionista majoritário, Textor possui outros clubes em todo o mundo, entre eles o Lyon, da França.

O americano adquiriu o Botafogo em 2022 e o recolocou no primeiro plano com a conquista de sua primeira Copa Libertadores em 2024 e do Brasileirão no mesmo ano.

Al-Khelaïfi e Textor não compartilham a mesma visão econômica para o esporte, e o americano acusou o PSG de concorrência desleal devido ao financiamento do Estado catari (por meio do fundo QSI).

A disputa tomou um rumo surpreendente durante uma videoconferência entre os donos dos clubes franceses em julho de 2024, em meio à crise pelos direitos televisivos da liga.