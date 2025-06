City estreia na Copa de Clubes com vitória sobre o Wydad Casablanca (2-0)

Com caras novas no time titular, o Manchester City de Pep Guardiola estreou na Copa do Mundo de Clubes nesta quarta-feira (18) com uma confortável vitória por 2 a 0 sobre o Wydad Casablanca.

Vencedor do Mundial no modelo anterior, quando a competição reunia apenas sete participantes (atualmente são 32), o time inglês fez sua superioridade prevalecer com gols no primeiro tempo de Phil Foden (2') e Jérémy Doku (42') no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Com a vitória, o City lidera o Grupo G enquanto aguarda as estreias da Juventus e Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, que entram em campo ainda nesta quarta-feira, a partir das 22h00 (horário de Brasília), em Washington.