Com gol de Sergio Ramos, Monterrey empata com Inter de Milão (1-1) na Copa de Clubes

Com um gol do veterano Sergio Ramos, o mexicano Monterrey empatou em 1 a 1 com a Inter de Milão nesta terça-feira (18), em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes, no emblemático estádio Rose Bowl, em Pasadena (leste de Los Angeles).

O espanhol de 39 anos colocou os 'Rayados' na frente com um de seus gols de cabeça característicos aos 25 minutos, e o argentino Lautaro Martínez empatou aos 42. Com esse resultado o River Plate, que mais cedo derrotou o japonês Urawa Red Diamonds (3-1), é o líder isolado do Grupo E.

O empate é mais um balde de água fria para a Inter, que foi humilhada perdendo por 5 a 0 na final da Liga dos Campeões, há duas semanas, pelo Paris Saint-Germain.