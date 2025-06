Com Messi confirmado, Inter Miami encara Porto pela 2ª rodada da Copa de Clubes

Um time com Lionel Messi pode ser eliminado mais cedo de um torneio? Para evitar esse risco, o Inter Miami precisa derrotar o Porto nesta quinta-feira (18), pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes.

Na partida de abertura do torneio, o time da Flórida empatou em 0 a 0 com um resiliente Al Ahly, do Egito, apesar dos esforços de 'El Messias' e do goleiro Oscar Ustari, que defendeu todos os chutes, inclusive um pênalti.

Nesta quinta-feira, às 15h locais (16h no horário de Brasília), no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, o time do técnico Javier Mascherano precisa conquistar os três pontos para encarar com confiança o último jogo na fase de grupos, contra o Palmeiras.