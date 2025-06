Copom eleva Selic em 0,25 ponto percentual, para 15%

Em 2024, o Brasil foi afetado por vários fenômenos climáticos extremos, incluindo uma seca histórica e inundações, que impactaram o setor agrícola e impulsionaram a alta nos preços dos alimentos, prejudicando a popularidade de Lula.

No entanto, o aumento do custo dos alimentos desacelerou drasticamente em maio, para 0,17%, comparado com 0,82% em abril.

- "Examinar os impactos" -

O país registrou um crescimento de 1,4% no primeiro trimestre, impulsionado por uma recuperação espetacular do setor agrícola de 12,2% devido a colheitas excepcionais de soja e milho.

O desemprego ficou em 6,6% no trimestre móvel de fevereiro-abril, o menor registro para este período desde 2012.

O Copom antecipou nesta quarta-feira que poderia interromper o ciclo de incrementos em sua próxima reunião "para examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado" e avaliar se o nível atual das taxas é suficiente para reconduzir a inflação para a meta.