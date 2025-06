Declarações de Trump sobre Irã afetam cotações do petróleo

No início do dia, "os preços subiram com força devido à percepção de que o presidente Trump estaria perto de um ataque militar ao Irã", disse Yawger.

Porém, mais tarde, vários sinais "fizeram o mercado acreditar que seria possível conseguir algum tipo de cessar-fogo" entre Israel e Irã, assinalou o analista.

Em particular, Trump afirmou que o Irã havia entrado em contato com os Estados Unidos para negociar. "Inclusive, sugeriram vir à Casa Branca", declarou o presidente americano sobre a República Islâmica.

Os preços do petróleo recuaram então, caindo cerca de 2% em relação ao fechamento de terça-feira, enquanto o mercado minimizava a probabilidade de uma participação dos Estados Unidos, aliado de Israel, no conflito.

No entanto, o otimismo dos operadores veio abaixo mais para o final da sessão, especialmente diante do desmentido do Irã.

"Nenhum funcionário iraniano jamais pediu para rastejar até as portas da Casa Branca", escreveu na rede social X a representação diplomática iraniana nas Nações Unidas.