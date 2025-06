EUA revisará redes sociais de estudantes estrangeiros para emissão de vistos

Os estrangeiros que quiserem estudar nos Estados Unidos terão que tornar públicos seus perfis em redes sociais para que as autoridades possam garantir que não contenham conteúdo antiamericano, segundo novas diretrizes do Departamento de Estado publicadas nesta quarta-feira (18).

Os Estados Unidos suspenderam temporariamente a emissão de vistos para estudantes estrangeiros no fim de maio, com o objetivo de elaborar os novos requisitos relacionados às redes sociais. A partir de agora, as autoridades voltarão a analisar os pedidos de agendamento.

"A revisão reforçada das redes sociais garantirá que estejamos examinando adequadamente cada pessoa que tenta visitar nosso país", declarou um funcionário do Departamento de Estado.