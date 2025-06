EUA sanciona 'El Mencho' e outros líderes do cartel Jalisco Nueva Generación

Segundo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, a recente descoberta de um campo de recrutamento do cartel, o rancho Izaguirre em Jalisco (centro-oeste), "ressalta os métodos brutais" da organização. Além disso, o "reinado de terror" do "CJNG no México e seu tráfico de fentanil para os Estados Unidos destruíram inúmeras vidas inocentes", acrescentou.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro sancionou o líder do CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", sob cuja liderança o cartel "assassinou rivais, policiais mexicanos, juízes e outros funcionários governamentais", acusa Washington.

Também tem como alvo seu genro Julio Alberto Castillo Rodriguez, considerado seu possível sucessor, e Gonzalo Mendoza Gaytan.

O rancho Izaguirre, descoberto em março, era supostamente administrado por Mendoza, "que ordenou a seus tenentes que treinassem novos recrutas da CJNG e matassem aqueles que desobedecessem às instruções", informou o Tesouro.

Audias Flores Silva, outro sancionado, é um comandante regional do CJNG que controla áreas nos estados mexicanos de Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco e Michoacán.

O último é Ricardo Ruiz Velasco, "próximo a 'El Mencho' e afiliado a uma unidade de forças especiais do CJNG", um cartel declarado uma organização "terrorista" global por Washington. Ele também foi encarregado da comunicação e propaganda do cartel.