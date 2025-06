Exército israelense anuncia novos ataques em Teerã e outras partes do Irã

O Exército de Israel anunciou nesta quinta-feira (19, data local) que está realizando uma série de ataques contra Teerã e outras partes do Irã, no sétimo dia da ofensiva contra a República Islâmica.

"A Força Aérea israelense está realizando atualmente uma série de ataques sobre Teerã e outras partes do Irã", assinalaram as Forças de Defesa Israelenses (IDF, na sigla em inglês) no Telegram.

Além disso, as IDF pediram a evacuação das localidades iranianas de Arak e Khondab, situadas próximas de instalações nucleares, antes de lançar ataques contra "infraestruturas militares".