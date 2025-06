Fed se prepara para manter taxas de juros em meio a tarifas e crises geopolíticas

Esta é a quarta reunião do Fed desde que Donald Trump retornou à Casa Branca em janeiro. As três reuniões anteriores terminaram com taxas entre 4,25% e 4,50%, níveis definidos em dezembro de 2024.

Se permanecerem inalteradas, será mais uma frustração para Donald Trump, que pede um corte nas taxas para impulsionar a economia com a redução dos custos de empréstimos para pessoas físicas e jurídicas.

O presidente afirma que a inflação está "sob controle" e que as taxas devem ser reduzidas "diretamente em um ponto percentual". Mas o Fed, assim como outros bancos centrais, atua com mais cautela, com oscilações de um quarto de ponto percentual.

