Gennaro Gattuso, um espírito combativo para ressuscitar a 'Azzurra'

Sua carreira como treinador, iniciada em 2013 no Sion da Suíça, foi discreta, com apenas um título (a Copa da Itália de 2020 com o Napoli) e muitas decepções, como no Milan (2017-2019), Valencia (2022-2023) e no Olympique de Marselha (2023-2024).

No entanto, Gattuso não perdeu o temperamento vulcânico e continua sendo capaz, como fez recentemente, de atacar um comentarista de televisão croata ao vivo, durante sua única e também decepcionante temporada no comando do Hajduk Split.

É essa chama interior, essa crença na luta, que os dirigentes da federação italiana esperam que ele traga para uma seleção extremamente carente de personalidade e talento, e sob ameaça não se classificar para a terceira Copa do Mundo consecutiva, após as ausências em 2018 e 2022.

jr/ig/dam/mcd/cb/am

