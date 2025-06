Governo argentino autoriza civis a comprar armas semiautomáticas e de assalto

O governo argentino autorizou a compra de armas semiautomáticas e de assalto por civis, de acordo com um decreto publicado nesta quarta-feira (18) no Diário Oficial.

A decisão do governo do ultraliberal Javier Milei autoriza "usuários legítimos" a comprar e possuir "armas semiautomáticas, equipadas com carregadores removíveis semelhantes a fuzis, carabinas ou submetralhadoras de assalto derivadas de armas de uso militar com calibre superior a 22", segundo o decreto publicado no Diário Oficial.

A disposição revoga uma proibição que vigorava desde 1995, quando a compra e o uso desse tipo de armamento foram restritos à esfera militar.