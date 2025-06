Guterres alerta sobre 'intervenção militar adicional' no Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não esclareceu nesta quarta-feira as dúvidas sobre a possibilidade de que os Estados Unidos se juntem a Israel e realizem ataques contra o Irã.

"O secretário-geral tem muita clareza de que todos os ataques militares devem cessar já" e que é necessário "evitar a todo custo" um conflito mais amplo, acrescentou o porta-voz.

Guterres também condenou "a trágica e desnecessária perda de vidas humanas, os civis feridos e os danos a residências e infraestruturas civis críticas".

A diplomacia continua sendo a melhor e única forma de lidar com as preocupações relacionadas ao programa nuclear iraniano e com as "ameaças à paz e à segurança internacionais", disse.

