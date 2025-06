Hernán Crespo é o novo técnico do São Paulo

"Ele retorna após quase quatro anos e com contrato válido até 31 de dezembro de 2026", acrescentou a nota.

Campeão da Copa Sul-Americana de 2020 pelo Defensa y Justicia, da Argentina, Crespo comandou recentemente o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

À frente do clube árabe, onde passou um ano, o ex-atacante conquistou a Liga dos Campeões da Ásia na temporada 2023-2024.

"A relação que foi construída entre Crespo e São Paulo na primeira passagem do treinador deixou alicerces firmes de respeito e admiração mútuos", comemorou o presidente do clube, Julio Casares, citado no comunicado.

O São Paulo anunciou a saída de Zubeldía na segunda-feira em "comum acordo".

O Tricolor paulista venceu apenas um dos últimos sete jogos na Série A do Campeonato Brasileiro e sofreu três derrotas consecutivas, caindo para a décima quarta posição na tabela, com 12 pontos, a doze do líder Flamengo.