Irã afirma que continua comprometido com diplomacia, mas que age em 'legítima defesa' contra Israel

O Irã segue comprometido com a diplomacia, mas seguirá respondendo em "legítima defesa" à ofensiva de Israel iniciada há quase uma semana, afirmou nesta quinta-feira (19, data local) o chanceler da República Islâmica, Abbas Araghchi.

"O Irã age apenas em legítima defesa. Inclusive, diante da agressão mais escandalosa contra o nosso povo, o Irã até agora apenas tomou represálias contra o regime israelense e não contra os que o ajudam e instigam", escreveu Araghchi em mensagem na rede social X.

"Com a exceção do ilegítimo, genocida e ocupante regime israelense, seguimos comprometidos com a diplomacia", acrescentou.