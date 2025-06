Israel bombardeia áreas nucleares do Irã; Khamenei desafia Trump

Na terça-feira, longas filas foram registradas em postos de gasolina e padarias em Teerã. Os moradores buscam desesperadamente obter combustível e alimentos nos poucos estabelecimentos que permanecem abertos.

Israel anunciou o retorno ao país nesta quarta-feira de um primeiro grupo de cidadãos que ficaram bloqueados no exterior pelo fechamento do espaço aéreo no início da guerra com o Irã.

O Ministério dos Transportes informou que entre 100.000 e 150.000 israelenses ficaram retidos no exterior e serão repatriados nos próximos dias.

bur-sg-cab/jnd/roc/dbh/mas/fp

© Agence France-Presse