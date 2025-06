Jogo de Sabalenka no WTA 500 de Berlim é suspenso por falta de iluminação e umidade

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, expressou sua insatisfação com a suspensão de seu jogo desta quarta-feira (18) pela segunda rodada do WTA 500 de Berlim, contra a suíça Rebeka Masarova (N.112), por falta de iluminação e umidade na quadra.

Sabalenka havia vencido o primeiro set por 6-2 antes da interrupção da partida, que será reiniciada na quinta-feira.

A bielorrussa, finalista em Roland Garros, disse ao juiz de cadeira: "Você parou o jogo porque ela disse que este lado está escorregadio? Eu acabei de jogar dois games desse lado!".