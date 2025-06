Julgamento de 'Diddy' Combs, um 'prato cheio' para os influenciadores digitais

Todos os dias a mesma rotina: em frente ao tribunal federal do sul de Manhattan, as câmeras de veículos de comunicação tradicionais competem com influenciadores digitais que contam às suas legiões de seguidores sobre os desdobramentos do julgamento do magnata do hip-hop Sean "Diddy" Combs.

O rapper é julgado desde maio sob a acusação de agressão sexual e de liderar uma rede de prostituição.

Assim como o restante da imprensa, os criadores de conteúdo em redes como TikTok, Instagram ou YouTube só podem entrar na sala de audiências com um caderno e uma caneta. Câmeras, telefones, gravadores e computadores são proibidos no prédio.