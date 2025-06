Khamenei promete seguir lutando e Israel bombardeia instalações nucleares do Irã

O presidente americano, Donald Trumo, havia dito que seu país poderia matar Khamenei, alimentando a especulação sobre um envolvimento direto de Washington no conflito iniciado por Israel na última sexta-feira.

Nesta quarta-feira, Trump voltou a deixar no ar a possibilidade de Washington participar do conflito. "Pode ser que o faça, pode ser que não. Isto é, ninguém sabe o que vou fazer", declarou.

Segundo o presidente americano, Teerã propôs, inclusive, enviar funcionários à Casa Branca para negociar sobre o programa nuclear iraniano e pôr fim aos bombardeios. Mas é "muito tarde", ressaltou.

A guerra começou na sexta-feira passada, quando Israel lançou bombardeios em território iraniano, que justificou pela necessidade de evitar que o Irã desenvolva a bomba atômica, um objetivo negado reiteradamente por Teerã.

A ofensiva paralisou as negociações em curso entre Teerã e Washington para limitar o programa nuclear da república islâmica em troca de uma suspensão das sanções econômicas.

Os Estados Unidos asseguram que não estiveram envolvidos no ataque inicial e que querem priorizar uma solução diplomática com Teerã, embora as últimas declarações de Trump pudessem indicar uma mudança de postura.