Los Angeles Lakers será vendido por US$ 10 bilhões

Mark Walter é o CEO da TWG Global, que construiu uma carteira impressionante de equipes esportivas profissionais, incluindo o atual campeão da Major League Baseball, Los Angeles Dodgers, e o Los Angeles Sparks, da Women's National Basketball Association (WNBA).

A TWG também é dona da Billie Jean King Cup no tênis feminino e da equipe Cadillac, que está perto de ingressar na Fórmula 1.

A perda do controle da família Buss sobre os Lakers, a franquia de maior sucesso da NBA ao lado do Boston Celtics, marca o fim de uma era no esporte americano.

O time foi adquirido em 1979 pelo carismático bilionário Jerry Buss, que rapidamente o transformou em uma potência esportiva e uma marca reconhecida globalmente.

- "A melhor opção" -

A era Buss rendeu aos Lakers 11 títulos, mais do que qualquer outro time no mesmo período, e incluiu eras de ouro, como a do fascinante "Showtime", liderada na década de 1980 por Earvin "Magic" Johnson, refletida na recente série da HBO, "Winning Time".