Mariposa australiana se orienta pela Via Láctea, segundo estudo

Depois, no outono, ela irá retornar ao local de seu nascimento, para se reproduzir antes de morrer.

Sabe-se há pouco tempo que o invertebrado pode utilizar as variações do campo magnético terrestre, como uma bússola, para esta viagem que pode chegar até mil quilômetros.

Mas nesta combinação é preciso adicionar as estrelas, segundo o estudo assinado pelo neurobiólogo David Dreyer e supervisionado pelo professor de entomologia Eric Warrant, ambos da Universidade de Lund na Suécia.

"É o primeiro invertebrado conhecido capaz de utilizar as estrelas com este fim", explica o professor Warrant à AFP.

Entre os invertebrados, apenas o besouro rola-bosta utiliza a lua e as estrelas como referências para se orientar, mas apenas em distâncias muito curtas.

Os pesquisadores colocaram as mariposas em pequenos recintos com um teto que permitia projetar diferentes mapas do céu noturno.