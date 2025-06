Museu de Londres oferece acesso 'sob demanda' a milhares de objetos de seu depósito

Ao lado dela, dezenas de objetos valiosos - como cerâmicas, quadros e brinquedos do período Tudor - convivem neste espaço com aparência de armazém comercial.

Este lugar é o "V&A East Storehouse" deste conhecido museu londrino de artes decorativas, que abriu suas portas em 31 de maio. Recentemente, recebeu a visita de Kate Middleton, a princesa Catherine, madrinha da instituição.

Localizado no antigo local dos Jogos Olímpicos de 2012, no leste da capital, abriga cerca de 250 mil peças provenientes do depósito do museu, distribuídas em quatro andares, o que representa um quinto do total de sua coleção.

Algumas peças praticamente nunca foram exibidas. É o caso de "Le train bleu", um impressionante pano de fundo de doze metros de comprimento feito para o balé de mesmo nome e pintado a partir de um quadro de Picasso.

Aqui não há vidros de proteção e todas as obras são acessíveis ao público, sete dias por semana e gratuitamente. Mas o mais interessante é que há milhares de peças que podem ser reservadas no site do museu.

Uma vez feita a reserva, as peças são colocadas à disposição do visitante, que pode manipulá-las com luvas fornecidas pela instituição. Tudo isso sob a supervisão atenta da equipe do museu.