Noruega inaugura projeto de captura e armazenamento de CO2 em larga escala

As instalações já estavam prontas desde o ano passado como parte do projeto 'Northern Lights', liderado pelas empresas Equinor, Shell e Total Energies.

A captura e armazenamento de dióxido de carbono é considerada pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) como uma das soluções para reduzir o impacto de indústrias que são difíceis de descarbonizar, como as fábricas de cimento, responsáveis por 7% das emissões globais de CO2.

Mas esta é uma tecnologia complexa e cara e, no momento, é mais rentável para as empresas comprar as chamadas "permissões para poluir" no mercado europeu de direitos de emissão (ETS).

