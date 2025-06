Palmeiras espera afiar a pontaria na Copa de Clubes diante do Al Ahly

O tempo de desperdício de gols chegou ao fim. Pelo menos esse é o lema que o Palmeiras espera colocar em prática nesta quinta-feira (19), na Copa do Mundo de Clubes, quando enfrentará o egípcio Al Ahly, que terá a ausência de seu jogador de maior destaque.

Em sua segunda partida no torneio, o time paulista quer evitar repetir os vários erros nas finalizações que o impediram de vencer o Porto, com quem acabou empatando em 0 a 0 no domingo, em East Rutherford, Nova Jersey, na estreia no equilibrado Grupo A.

Os jogadores comandados pelo técnico português Abel Ferreira retornarão ao Metlife Stadium às 13h (horário de Brasília), que será palco da grande final do renovado torneio da Fifa, após terem focado em aprimorar as conclusões das jogadas ao longo da semana.