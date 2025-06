Princesa Kate cancela presença no Royal Ascot

A princesa Kate desistiu de assistir ao Royal Ascot, uma tradicional corrida de cavalos e um dos eventos sociais mais aguardados do ano, anunciou nesta quarta-feira(18) o Palácio de Kensington.

A princesa de Gales, de 43 anos, revelou em janeiro que está em remissão de um câncer, cuja natureza não foi divulgada. Segundo diversos veículos de comunicação, a Família Real busca limitar suas aparições públicas.

No sábado, ela participou do desfile "Trooping the Colour" em comemoração ao aniversário oficial do rei e apareceu sorridente na sacada do Palácio de Buckingham.