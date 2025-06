Putin afirma que acordo Irã-Israel que convenha a ambas as partes é possível

Putin detalhou que cerca de 200 russos trabalham na usina nuclear de Bushehr, no sul do Irã e construída pela russa Rosatom. "Acordamos com os líderes de Israel que será garantida a sua segurança", afirmou.

Além disso, o líder russo estimou que seu país poderia "continuar" trabalhando com o Irã em seu programa nuclear civil e "garantir seus interesses nesse âmbito".

Ao ser questionado por um jornalista da AFP se o Irã pediu apoio militar russo contra Israel, Putin se limitou a responder: "Nossos amigos iranianos não nos pediram isso."

A proposta sobre uma mediação de Moscou foi rejeitada pela União Europeia e pelos Estados Unidos.

A Rússia não poderia "ser um mediador objetivo", estimou Bruxelas. O presidente americano Donald Trump também descartou essa possibilidade e recomendou a Putin mediar "primeiro" no conflito entre Moscou e Kiev.

