Putin afirma que rearmamento da Otan não representa 'ameaça'

- Possível reunião -

As negociações entre as duas partes encontram-se estagnadas, apesar da pressão de Trump por um cessar-fogo. A Rússia rejeita a "trégua incondicional" que a Ucrânia e seus aliados europeus exigem, enquanto Kiev descarta as exigências russas para participar de um diálogo.

"Estou, inclusive, disposto a me reunir com Zelensky, mas apenas se for a última etapa", disse Putin, que voltou a questionar a legitimidade do ucraniano, cujo mandato expirava oficialmente em maio de 2024, mas que não pôde convocar eleições devido à lei marcial imposta após a invasão de Moscou.

O presidente russo ressaltou que deve-se "encontrar uma solução que não apenas ponha fim ao conflito atual, mas que também crie as condições necessárias para evitar que essas situações se reproduzam a longo prazo".

A Rússia ocupa atualmente quase 20% do território ucraniano, e exige que Kiev retire suas tropas das quatro regiões do leste e sul que Moscou diz ter anexado.

bur/sba/sag/val/ad/cjc/atm/ic/rpr/am-lb