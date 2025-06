RD do Congo e Ruanda assinarão acordo de paz em 27 de junho

Delegados da República Democrática do Congo e de Ruanda selaram um acordo de paz que será assinado formalmente no dia 27 de junho, segundo um comunicado conjunto divulgado nesta quarta-feira (18) em Washington.

A região leste da República Democrática do Congo, rica em recursos naturais e que faz fronteira com Ruanda, sofre com a violência há três décadas. Nos últimos meses, a crise se intensificou com a tomada das grandes cidades de Goma e Bukavu pelos rebeldes do M23, que retomaram sua ofensiva no fim de 2021.

O documento, que se baseia em uma declaração de princípios assinada em abril, "inclui disposições sobre o respeito à integridade territorial e a proibição de hostilidades" no leste da República Democrática do Congo, de acordo com o texto divulgado pelo Departamento de Estado americano em nome dos três países e do Catar, que também atua como mediador