Real Madrid empata com Al-Hilal (1-1) em sua estreia na Copa de Clubes

O Real Madrid empatou em 1 a 1 com o Al-Hilal da Arábia Saudita nesta quarta-feira (18), na estreia das duas equipes na Copa do Mundo de Clubes, com um pênalti desperdiçado pelo uruguaio Federico Valverde nos acréscimos.

O time merengue, um dos favoritos ao título, abriu o placar com um gol do jovem Gonzalo García aos 34 minutos, mas os sauditas empataram em cobrança de pênalti de Rúben Neves (41').

gma/cl/cb