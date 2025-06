Salzburg vence Pachuca (2-1) na estreia na Copa de Clubes e lidera grupo do Real Madrid

Vinte minutos depois, o austríaco Karim Onisiwo marcou de cabeça o gol da vitória (76').

Com este resultado, o Salzburg assume a liderança do Grupo H, com três pontos, e manda o Pachuca para a lanterna.

Seus companheiros de chave, Real Madrid e Al Hilal, têm um ponto cada após o empate (1-1) em Miami.

Os mexicanos vão encarar os 'merengues' no domingo em Charlotte, Carolina do Norte, enquanto os austríacos vão enfrentar os sauditas em Washington, D.C.

