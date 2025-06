Sheinbaum propõe 'acordo geral' em telefonema a Trump

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta quarta-feira (18) que propôs um "acordo geral" ao colega americano, Donald Trump, que inclua segurança, migração e comércio.

Sheinbaum tinha previsto se reunir com Trump na cúpula do G7 no Canadá, porém o magnata cancelou o encontro para retornar a Washington antes do previsto. Em vez disso, ambos conversaram por telefone.

"Propus a ele que tivéssemos um acordo geral, que envolvesse segurança, migração e também comércio (...), e ele concordou", declarou a mandatária durante sua coletiva de imprensa habitual, ao resumir a ligação telefônica.