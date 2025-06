WhatsApp nega compartilhar dados de usuários iranianos com Israel

"Todas as mensagens que você envia a seus familiares e amigos no WhatsApp são inteiramente criptografadas, o que significa que ninguém, além do remetente e do destinatário, tem acesso a essas mensagens, nem mesmo o WhatsApp", relembrou.

"Não fornecemos informações a nenhum governo (...) há mais de dez anos, a Meta publica relatórios de transparência que detalham os casos específicos em que informações foram solicitadas ao WhatsApp".

O Ministério das Comunicações do Irã anunciou na sexta-feira, primeiro dia dos ataques cruzados entre os dois países, restrições temporárias ao acesso à internet no país.

Muitos sites e aplicativos estão parcial ou totalmente inacessíveis.

Autoridades iranianas pediram na terça-feira que a população "reduzisse ao mínimo o uso de dispositivos conectados à internet e adotasse as precauções necessárias" na rede, segundo a agência de notícias Isna.

Funcionários e suas equipes de segurança estão proibidos de utilizar qualquer dispositivo conectado à rede, incluindo smartphones e smartwatches, além de computadores portáteis, segundo uma diretriz oficial.