Alcaraz sofre mas vence Munar e vai às quartas de final de Queen's

O número 2 do mundo teve que dar tudo de si para eliminar o número 59 do mundo, um adversário que não se intimidou diante do espanhol e que se mostrou agressivo nas trocas de golpes e sólido no saque.

Alcaraz quebrou o saque do adversário apenas uma vez nos dois primeiros sets. No segundo, ele desperdiçou dois match points, resultando em um terceiro set igualmente equilibrado, que Alcaraz acabou vencendo.

O atual bicampeão de Wimbledon respirou aliviado no final da partida e aplaudiu Munar quando ele deixava a quadra.

-- Resultados desta quinta-feira do torneio ATP 500 de Queen's:

. Simples masculino - 2ª rodada:

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) x Jaume Munar (ESP) 6-4, 6-7 (7/9), 7-5