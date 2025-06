Ataques iranianos atingem hospital israelense, ferindo 47; Netanyahu ameaça Khamenei

Israel alertou nesta quinta-feira(19) que o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, "pagará por seus crimes" após uma salva de mísseis atingir um hospital, ao mesmo tempo em que seu Exército bombardeava instalações nucleares no Irã.

No sétimo dia do conflito sem precedentes entre os dois arquirrivais do Oriente Médio, o presidente americano Donald Trump, aliado de Israel, não descartou uma ação militar para interromper o programa nuclear do Irã, acusado de tentar desenvolver armas atômicas, o que Teerã nega.

Após um ataque particularmente violento envolvendo dezenas de mísseis iranianos, várias regiões de Israel estavam em alerta e moradores se refugiaram em abrigos. Segundo os serviços de emergência, 47 pessoas ficaram feridas.