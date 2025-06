Atlético de Madrid tem jogo de tudo ou nada contra Seattle Sounders na Copa de Clubes

O 'Pequeno Príncipe', de 34 anos, pode muito bem exemplificar o fraco desempenho do Atlético de Madrid do técnico Diego Simeone: está há quase quatro meses sem marcar gols e a imprensa espanhola criticou duramente seu desempenho contra os campeões europeus.

Simeone o apoia, e o clube da capital espanhola, ao qual o atacante chegou pela primeira vez em 2014 e retornou em 2021 após um fracasso no Barcelona (2019-2021), inclusive renovou recentemente seu contrato até 2027, num momento em que sua transferência para a liga norte-americana parecia certa.

- Revanche -

O campeão mundial de 2018 pela França, no entanto, não pretende abandonar seus planos de um dia jogar na MLS. Mas, antes, decidiu continuar sua aventura no Atlético de Madrid na esperança de finalmente erguer um grande troféu (da liga espanhola ou Champions League) que se somaria à Liga Europa que conquistou há sete anos.

A primeira edição ampliada do Mundial de Clubes pode se enquadrar nessa categoria, e para o atacante francês, que apesar da seca de títulos, tem 16 gols e 9 assistências na temporada 2024-25, teria o benefício adicional de ser conquistada em um país que ele admira.

"O que eu gosto na cultura americana é que não há inveja. As pessoas me apoiam e sempre torcem, e é isso que realmente me atrai", explicou ele à beIn Sports antes do início do torneio.