Bicampeã de Wimbledon, Petra Kvitova anuncia aposentadoria

Vencedora de seis Billie Jean King Cup (equivalentes à antiga Fed Cup e à Federation Cup) com a República Tcheca, duas vezes semifinalista em Roland Garros (2012 e 2020) e finalista do Aberto da Austrália em 2019, a canhota conquistou 31 títulos de simples, de Hobart em 2009 a Berlim em 2023.

Entre eles, ela conquistou três títulos WTA 1000 em Madri no saibro (2011, 2015 e 2018). Até esta primavera europeia, a tcheca era a jogadora de maior sucesso na capital espanhola, agora empatada com a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, que no início de maio conquistou seu terceiro título em Madri.

Gravemente ferida na mão esquerda por um ladrão no final de 2016 e afastada do circuito por cinco meses, Kvitova rapidamente dissipou dúvidas sobre sua carreira ao vencer seu segundo torneio após seu retorno, o WTA 250 em Birmingham (na grama).

